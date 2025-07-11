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11 июля 2025, 15:09

В Ровенском районе в результате ДТП травмировались 2 человека: что известно

11 июля 2025, 15:09
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фото: полиция Ровенской области
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На трассе в Ровенском районе столкнулись два автомобиля - пострадали водитель и пассажир

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

В селе Вереснево Ровенского района утром 11 июля произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Около 08:40 на трассе столкнулись два автомобиля – "Mercedes-Benz" и "Skoda".

Согласно предварительной информации, водитель Mercedes - 30-летний житель села Бокийма Дубенского района - не справился с управлением и допустил столкновение с легковым авто, за рулем которой находился 79-летний житель Киева. В результате столкновения пострадали два человека. Их госпитализировали в медицинское учреждение.

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Водитель Skoda и его 75-летняя спутница получили легкие повреждения и после оказания медицинской помощи были отпущены домой. Следователи открыли уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения. У водителей отобраны биологические образцы для проверки на наличие алкоголя или других веществ в крови.

Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии. Расследование продолжается.

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