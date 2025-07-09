У горах поблизу Румунії прикордонники виявили тіло невідомого чоловіка

фото: ДПСУ

У понеділок, 7 липня, під час патрулювання високогірної ділянки українсько-румунського кордону військовослужбовці Мукачівського загону виявили тіло невідомого чоловіка

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Ймовірно, загиблий намагався незаконно перетнути держкордон.

"Причини смерті, а також особу загиблого буде встановлено після проведення відповідних експертних досліджень", — йдеться в повідомленні.

За даними ДПСУ, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну прикордонники Західного регіонального управління виявили в горах майже 20 тіл загиблих чоловіків.