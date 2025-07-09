У горах поблизу Румунії прикордонники виявили тіло невідомого чоловіка
У понеділок, 7 липня, під час патрулювання високогірної ділянки українсько-румунського кордону військовослужбовці Мукачівського загону виявили тіло невідомого чоловіка
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
Ймовірно, загиблий намагався незаконно перетнути держкордон.
"Причини смерті, а також особу загиблого буде встановлено після проведення відповідних експертних досліджень", — йдеться в повідомленні.
За даними ДПСУ, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну прикордонники Західного регіонального управління виявили в горах майже 20 тіл загиблих чоловіків.
Нагадаємо, днями на Закарпатті під час виконання службових обов’язків загинув прикордонник. Його збила на смерть п’яна водійка позашляховика BMW X5.
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