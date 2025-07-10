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10 июля 2025, 03:35

В Ровенской области в колодце обнаружили тело без вести пропавшего мужчины

10 июля 2025, 03:35
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фото: Нацполиция
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Во вторник, 8 июля, правоохранители обнаружили в колодце в Ровенском районе тело пенсионера, пропавшего несколько суток назад

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Ровенской области, передает RegioNews.

По материалам следствия, утром 5 июля мужчина уехал из дома на автомобиле "ВАЗ" и не вернулся. Накануне 66-летнего пенсионера обнаружили в заброшенном колодце вблизи села Ясининичи. Спасатели подняли тело местного жителя на поверхность из глубины около 32 метров.

"Полицейские при осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружили. Его отправили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в лесу в Тернопольском районе обнаружили тело жителя села Ценов, пропавшего 6 мая текущего года. Правоохранители расследуют загадочную смерть мужчины.

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