03:25  09 липня
У горах поблизу Румунії прикордонники виявили тіло невідомого чоловіка
12:20  08 липня
У Дніпрі обмежили рух вантажівок через спеку понад +28°C
05:40  09 липня
На Миколаївщині на очах у односельців загинув рибалка
UA | RU
UA | RU
09 липня 2025, 13:21

Як реформується судова система в Україні: Марина Барсук розповіла про зміни

09 липня 2025, 13:21
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

Судова реформа формує нові стандарти відповідальності та публічного контролю над суддями в Україні

Судова влада в Україні демонструє здатність змінюватися навіть у найскладніших умовах. Про це розповіла суддя-спікер Північного апеляційного господарського суду Марина Барсук у матеріалі для Української правди "Трансформація судової системи".

Як зазначає суддя, сьогодні на судову владу покладено не лише величезне професійне навантаження, а й серйозний рівень публічного контролю. За її словами, це стимулює систему бути відкритішою, підзвітною та ефективною.

"Кожен ухвалений нами документ формує рівень довіри до суду, а ми, судді, вчиняємо всі можливі дії задля відкритості, доступності суспільству та формуванню впевненості у тому, що суди України належним чином забезпечують справедливість та захист порушених прав", - зазначає у своєму матеріалі суддя Барсук.

У статті проаналізовано статистику, яка ілюструє результативність антикорупційної політики в судовій системі. За офіційними даними НАБУ за 2024 рік, підозри отримали:

• 10 народних депутатів з 401

• 4 представники уряду з 150

• 5 суддів з 4999

Також у матеріалі "Трансформація судової системи" наведена таблиця відсоткового співвідношення кількості суддів до кількості підозр:

Це свідчить про найнижчий відсоток підозр саме в судовій гілці влади – від 0,85 до 0,1%, у порівнянні з іншими секторами.

За словами Марини Барсук, З 2010 року судова система України пережила кілька важливих хвиль реформ та було створено антикорупційні органи, які моніторять діяльність суддів. У результаті суди стали відкритішими, відбуваються трансляції засідань, існує публічний доступ до рішень та ведеться комунікація з громадянами.

Суддя наголошує, що довіра до судів не з’являється миттєво. Вона вибудовується через стабільність, щоденну роботу та відкритість до діалогу. Саме такий підхід, на її думку, дозволяє говорити не лише про окремі проблеми, а й про реальні успіхи судової гілки влади.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Барсук Марина Анатоліївна суд судова система реформа
09 липня 2025
Чому Кабмін відмовився призначати обраного голову БЕБ, і чим це загрожує Україні
Влада, яка закривала очі на російських родичів керівників АМКУ та ЗСУ, раптом витягла цю карту в ситуації із реформою Бюро економічної безпеки
07 липня 2025
Невидима боротьба переселенців: як українці виживають на новому місці
За даними Міжнародної організації з міграції, безробіття серед внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на 15% вище в порівнянні з непереміщеними громадянами. Також серед переселенців на 10% більше людей, як...
03 липня 2025
Переставляння ліжок. Як Кабміни Зеленського трансформувалися і чим це завершиться
Шість останніх років Кабінет міністрів, який фактично втратив суб’єктність, перетворився на місце, де безперестанку "переставляють ліжка", не розуміючи, що це не приносить жодного позитивного результа...
01 липня 2025
Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"
Навіщо Руслану Марцінківу і його фракції у міській раді Івано-Франківська раптом заманулося поборотися з абортами
Чому влада панічно боїться призначення незалежного директора БЕБ
09 липня 2025, 13:25
У Хмельницькому чоловік вдарив ножем патрульного
09 липня 2025, 12:59
Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати Росії: інформація станом на 9 липня
09 липня 2025, 12:35
ТОП-10 німецьких урологів: рейтинг найкращих клінік у Німеччині
09 липня 2025, 12:16
Масштабна пожежа на Київщині: через нічну атаку загорілося підприємство, постраждала жінка
09 липня 2025, 11:50
На Чернігівщині російські військові поранили 54-річну жінку
09 липня 2025, 11:16
На Тернопільщині жінка вкрала з банківської картки свого знайомого понад 55 тис. грн
09 липня 2025, 10:53
Топ сервісів для AML-перевірок криптовалют у 2025 році
09 липня 2025, 10:52
Рятувальники показали наслідки ракетного удару по Луцьку
09 липня 2025, 10:45
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Чому Кабмін відмовився призначати обраного голову БЕБ, і чим це загрожує Україні
Невидима боротьба переселенців: як українці виживають на новому місці
Всі публікації »
Віктор Уколов
Вадим Денисенко
Мар'яна Безугла
Всі блоги »