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09 июля 2025, 18:05

В Ровно 24-летний водитель BMW сбил мотоциклиста – юноша погиб через 11 дней

09 июля 2025, 18:05
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фото: иллюстративное
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Водителя будут судить за нарушение ПДД, что привело к гибели подростка

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

В Ровно завершено досудебное расследование по делу о смертельном дорожно-транспортном происшествии с участием жителя Дубенского района. По информации следователей, 23-летний водитель автомобиля "BMW", проживающего в населенном пункте Демидовка, во время выполнения маневра поворота налево не проявил достаточной осторожности. Мужчина не убедился в безопасности действий и не отдал преимущество в движении, из-за чего столкнулся с мотоциклом "Lifan", которым руководил 17-летний житель села Бармаки.

В результате аварии водитель мотоцикла получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Через 11 дней он скончался в больнице. Правоохранители сообщили о подозрении 24-летнему водителю "BMW" по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего.

Следствие уже завершено, а материалы уголовного производства переданы в суд. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет. Процессуальное управление делом осуществляет прокуратура области.

Ранее сообщалось, в Киевской области служебный автомобиль полиции попал в ДТП: патрульных госпитализировали.

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