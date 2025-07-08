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08 липня 2025, 12:49

Захід країни після буревію: ДСНС оприлюднила фото руйнувань

08 липня 2025, 12:49
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фото: ДСНС Волині
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Негода в Україні спричинила значні руйнування, десятки рятувальників працюють над усуненням її наслідків. Сильний вітер, грози, град і зливи наробили шкоди на Львівщині, Волині, Закарпатті, Буковині, Прикарпатті, а також у Вінницькій, Тернопільській та Рівненській областях

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

У багатьох населених пунктах рятувальники розчищають дороги від повалених дерев, усувають обриви ліній електропередач, ремонтують пошкоджені дахи.

Закарпаття: у селі Бадів пошкоджено понад 50 дахів, також проведено 20 виїздів — прибрано 22 дерева, які впали на дороги, електромережі та подвір’я.

Волинь: у Ковельському, Луцькому та Володимирському районах працювали понад 40 рятувальників, залучено 11 одиниць техніки. Дерева прибирали з доріг і вулиць для відновлення безпечного руху.

Чернівецька область: пошкоджено понад 1400 м² покрівель будинків, підприємств і адмінбудівель. Дерева падали на автошляхи, автівки та будинки. Задіяно 41 рятувальника і 11 одиниць техніки.

Прикарпаття: 12 виїздів рятувальників, з них 10 — на прибирання повалених дерев. У центрі міста зірвало лист покрівлі, який впав на проїжджу частину.

Львівщина: буревії повалили дерева у містах і селах, які перекрили дороги та пошкодили приватне майно.

У багатьох громадах роботи ще тривають.

Нагадаємо, через негоду понад 700 населених пунктів залишилися без світла.

Раніше повідомлялося, що у вівторок, 8 липня, в західних регіонах України очікуються грози. У другій половині дня місцями можливі град та шквали швидкістю 15–20 м/с.

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