Фото: полиция Ровенской области

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Мужчину, который ранее имел разрешение на постоянное проживание, отправили в страну происхождения после условно-досрочного освобождения из исправительного центра.

По данным полиции, иностранец прибыл в Украину еще в 1998 году и поселился в Донецкой области. В 2000 году он женился на гражданке Украины, а через два года у супругов родился сын. В 2007 году мужчина получил разрешение на иммиграцию и вид на постоянное место жительства. Однако с 2013 по 2018 годы совершил ряд преступлений, за что был сначала приговорен к лишению свободы, а впоследствии - к ее ограничению.

В 2021 году Главное управление Государственной миграционной службы в Донецкой области аннулировало разрешение на иммиграцию и вид на жительство. После досрочного освобождения в 2024 году правоохранители инициировали его принудительное выдворение. Работники миграционной полиции составили административный протокол, а специалисты ГМС в Ровенской области приняли решение о депортации.

Иностранца временно разместили в спецучреждении для лиц без гражданства и нелегалов, после чего его принудительно отправили в Азербайджан.

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