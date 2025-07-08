фото: поліція Рівненщини

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

З початку повномасштабного вторгнення в Україні різко зросла кількість викритих випадків торгівлі людьми. За інформацією Національної поліції, з лютого 2022 року по сьогодні зафіксовано 447 таких фактів.

Правоохоронці виявили і повідомили про підозру 242 особам, які можуть бути причетними до торгівлі людьми. Серед них - члени організованих злочинних угруповань. У межах розслідувань до суду вже направлено обвинувальні акти щодо 18 таких груп, які, за даними поліції, діяли системно й координовано.

В ході слідчих дій встановлено 365 постраждалих від злочинних схем. Серед жертв - 167 жінок, 152 чоловіків і 46 дітей. Ці дані свідчать про масштабну загрозу, яка не зникає навіть під час війни. Люди потрапляють у тенета експлуатації, обману та насильства, що є грубим порушенням їхніх прав і людської гідності.

Якщо ви стали свідком або жертвою торгівлі людьми, слід звертатися за допомогою за телефонами: 112 або 102, а також на гарячі лінії 1547 (протидія торгівлі людьми) та 527 (Національна гаряча лінія з цих питань).

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