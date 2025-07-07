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07 липня 2025, 17:10

Залишила дитину помирати на балконі: на Рівненщині судитимуть горе-матір

07 липня 2025, 17:10
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фото: ілюстративне
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Жінка залишила новонароджену дитину без догляду після самостійних пологів

Про це повідомляє поліція Рівненщини, передає RegioNews.

Жителька Рівненського району постане перед судом за умисне вбивство своєї новонародженої дитини. Жінка приховувала вагітність і не зверталася до медичних закладів. Пологи вона приймала самотужки у ванній кімнаті за місцем тимчасового проживання. Після народження дівчинки жінка віднесла дитину на балкон, де немовля померло через відсутність належного догляду та медичної допомоги. Тіло дитини вона помістила в поліетиленовий пакет і викинула до сміттєвого контейнера.

Спочатку справу відкрили за статтею про умисне вбивство малолітньої дитини (п.2 ч.2 ст.115 КК України), проте пізніше перекваліфікували на статтю 117 Кримінального кодексу України, що передбачає умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини одразу після пологів. Жінці повідомлено про підозру у скоєнні цього злочину.

Суд обрав 42-річній уродженці Рівненського району запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Наразі досудове розслідування завершено. Матеріали кримінального провадження передані до суду для розгляду справи.

Раніше повідомлялося, у Києві лікаря приватної клініки відправили за ґрати через смерть немовляти.

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Рівненська область смерть дитини новонароджений убивство мати пологи
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