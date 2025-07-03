Ілюстративне фото

У Запоріжжі отримала тюремний термін жінка, яка зливала дані про українських військових. На суді вона заявила, що зробила це, щоб виїхати в РФ до родичів

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У квітні минулого року жінка написала адміністраторці закритого чату в Telegram про перебування українських військових у виробничому корпусі підприємства. За словами обвинувачуваної, військові "забрали цех" на території заводу і "щось там роблять". У цей час на заводі нібито виросло споживання електроенергії, і нібито через це робітникам затримували зарплати.

Також обвинувачена протягом кількох місяців у соціальній мережі писала повідомлення про підтримку російської агресії. Їй було "шкода, що не вся територія Запорізької області "звільнена".

На суді вона визнала свою провину частково. За її словами, вона дійсно повідомила про військових на підприємстві, але нібито робила це без мети інформування РФ.

Жінка розповіла, що у РФ проживають її родичі. Зокрема, хвора сестра. Вона намагалась виїхати до РФ, але її не пропустили через українське громадянство та проукраїнські погляди. Тому вона вирішила зробити публікації в соцмережах. Вона намагалась запевнити суд, що робила це для подальшого переїзду у РФ, але не розуміла, що це є кримінальним порушенням.

Донька обвинуваченої свідчила на її користь. Вона зазначила, що в них є родичі у РФ, з якими її мати підтримує зв'язок. Інший свідок сказала, що в жінки немає проросійських поглядів і вона "донатила на ЗСУ".

Суд до версії захисту поставився критично. Жінку визнали винною та приговорили її до позбавлення волі на 5 років і 6 місяців.

Нагадаємо, раніше на Полтавщині викрили чоловіка, який працював на російські спецслужби. Він коригував ворожі удари по шпиталях, де поранені українські військові проходять реабілітацію.