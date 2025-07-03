СБУ викрила "крота" у ЗСУ: що відомо про спецоперацію на Львівщині

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Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Під час спеціальної операції на Львівщині було затримано майора Повітряних Сил ЗСУ, який виявився агентом російської розвідки. Окупанти завербували його через колишню дружину — ексвійськову, яка наразі працює на спецслужби РФ у Мелітополі.

За матеріалами справи, підривною діяльністю "крота" керував кадровий співробітник ФСБ із відділу спецоперацій "Альфа" Олександр Бєлодєдов.

Основним завданням агента був збір інформації про оперативні аеродроми, логістичні хаби та центри технічного обслуговування бойових літаків ЗСУ. Окупанти планували використати отримані дані для ракетних та дронових ударів.

СБУ завчасно викрила зрадника, задокументувала його контакти з російськими спецслужбами і затримала.

Також проведено комплекс заходів із захисту важливих військових локацій.

Затриманому оголошено підозру. Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Заочно повідомлено про підозру і його колишній дружині, яка наразі перебуває на тимчасово окупованих територіях півдня України.

Нагадаємо, нещодавно СБУ провела успішну спецоперацію в прифронтовому Харкові, в результаті якої затримано агента ФСБ, який на замовлення окупантів готував вибухи біля державних установ регіону.