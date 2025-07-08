Теракт в Ровно: СБУ разоблачила агентку РФ, готовившую взрыв в отеле

фото: СБУ

Контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила кровавый теракт против гражданского населения в Ровно, где агент России готовила взрыв в одной из самых популярных гостиниц региона

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По материалам следствия, 49-летняя местная жительница, завербованная через сайт знакомств российскими спецслужбами, оставила в номере самодельное взрывное устройство.

Для видеонаблюдения за подрывом она установила миникамеру с удаленным доступом, а россияне планировали дистанционно активировать взрывчатку по телефонному звонку.

Агентку задержали "на горячем", когда она спешила покинуть гостиницу, а СБУ обезвредила взрывчатку..

Во время обысков изъяли телефон с доказательствами сотрудничества с врагом и компоненты для изготовления второй взрывчатки.

По данным следствия, злоумышленница также приобрела способы создания новых взрывных устройств, готовя очередные теракты.

Ей сообщено о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины, предусматривающим до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас подозреваемая находится под стражей.

Напомним, недавно СБУ провела масштабную операцию против сторонников рашизма, действовавших в пользу врага внутри страны. Задержан 14 пророссийских агитаторов.