фото: Служба безпеки України

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає RegioNews.

У різних регіонах України співробітники Служби безпеки затримали 14 осіб, яких підозрюють у сприянні ворогові. Затримані систематично поширювали проросійську пропаганду, а також публікували в інтернеті відомості про місця дислокації українських військових, у тому числі Сил оборони, поліції та мобільних груп ТЦК.

У Житомирі затримали 57-річного жителя Донеччини, який вже має кримінальне минуле. Він публічно виправдовував дії армії РФ і закликав українців до капітуляції. У Закарпатській області затримали трьох осіб, які через соцмережі вихваляли окупацію Криму та поширювали ідеї "приєднання" регіону до складу РФ. У Рівненській області 25-річний адміністратор Viber-групи поширював маршрути пересування сил ТЦК та інших підрозділів, дискредитуючи українських військових.

Також були викриті особи в Донецькій, Тернопільській, Полтавській та Черкаській областях. Зокрема, у прифронтових районах Донеччини затримано п’ятьох агітаторів, які через заборонені російські соцмережі відкрито підтримували агресора. У Черкасах викрили адміністратора Telegram-каналу, який публікував координати українських військ в Умані, а на Полтавщині затримали двох жінок, які систематично "зливали" дані про бази військових через закриту Viber-групу.

Всім фігурантам оголошено підозри за статтями Кримінального кодексу, зокрема за перешкоджання діяльності ЗСУ, публічні заклики до повалення влади та глорифікацію збройної агресії РФ. Санкції передбачають до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. СБУ проводить подальші слідчі дії під процесуальним керівництвом обласних та спеціалізованих прокуратур.

Раніше повідомлялося, СБУ викрила агентів РФ, які хотіли створити в Україні "повстанський рух".