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07 июля 2025, 17:10

Оставила ребенка умирать на балконе: в Ровенской области будут судить горе-мать

07 июля 2025, 17:10
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фото: иллюстративное
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Женщина оставила новорожденного ребенка без присмотра после самостоятельных родов

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Жительница Ровенского района предстанет перед судом за умышленное убийство своего новорожденного ребенка. Женщина скрывала беременность и не обращалась в медицинские учреждения. Роды она принимала самостоятельно в ванной по месту временного проживания. После рождения девочки женщина отнесла ребенка на балкон, где младенец умер из-за отсутствия должного ухода и медицинской помощи. Тело ребенка она поместила в полиэтиленовый пакет и выбросила в мусорный контейнер.

Сначала дело было открыто по статье об умышленном убийстве малолетнего ребенка (п.2 ч.2 ст.115 УК Украины), однако позже переквалифицировали на статью 117 Уголовного кодекса Украины, предусматривающую умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка сразу после родов. Женщине объявили о подозрении в совершении данного преступления.

Суд избрал 42-летней уроженке Ровенского района меру пресечения в виде личного обязательства. В настоящее время досудебное расследование завершено. Материалы уголовного производства переданы в суд для рассмотрения дела.

Ранее сообщалось, в Киеве врача частной клиники отправили за решетку из-за смерти младенца.

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Ровенская область смерть ребенка новорожденный убийство мать роды
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