Трагедія в Харкові: на водосховищі потонула 12-річна дівчинка
Черговий трагічний випадок на воді стався ввечері 4 липня у Немишлянському районі Харкова. Дівчинка раптово зникла під час купання
Про це повідомив пресцентр ДСНС України у Харківській області, передає RegioNews.
Відомо, що близько 17:45 12-річна дівчинка раптово зникла під час купання на Петренківському водосховищі. Дитина відплила від берега приблизно на 15 метрів. Відпочивальники намагалися знайти її, але не змогли. Тіло дівчинки підняли на поверхню рятувальники.
Попередньо, загибла пішла купатися на водойму разом із подругою.
"За словами свідка, дитина оступилася та пішла на глибину. На жаль, врятувати її не вдалося", — додали в поліції.
Нагадаємо, 27 червня у селі Новоселівка Харківського району потонув 13-річний хлопчик.
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