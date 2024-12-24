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Суд визнав винним лікаря акушер-гінеколога однієї з приватних клінік Києва у неналежному виконанні професійних обов’язків, що спричинило смерть дитини

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.

У травні 2020 року під час пологів лікар акушер-гінеколог неправильно оцінив дані КТГ-моніторингу плода та несвоєчасно ухвалив рішення щодо проведення кесаревого розтину.

Через це новонароджена дитина зазнала незворотних уражень центральної нервової системи, що призвело до її смерті через 55 днів. Комплексна судмедекспертиза підтвердила причинно-наслідковий зв’язок між діями лікаря та загибеллю немовляти.

Лікарю призначили 3 роки тюрми. Крім того, на користь потерпілої стягнуто 1 мільйон 170 тисяч гривень моральної шкоди з приватної клініки.

Нагадаємо, раніше поліцейські оголосили підозру лікарю-анестезіологу, дії якої спричинили смерть маленької дитини у Тернополі.