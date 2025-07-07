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07 липня 2025, 05:40

На Рівненщині військовослужбовця ТЦК побили під час перевірки документів

07 липня 2025, 05:40
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Інцидент стався вдень 5 липня на вулиці Дружби в селі Орлівка. Постраждалому працівнику ТЦК знадобилася медична допомога

Про це повідомляє пресслужба Рівненського обласного ТЦК та СП, передає RegioNews.

Зазначається, що військовослужбовці одного з ТЦК та СП Рівненської області здійснювали оповіщення населення. Під час перевірки документів у групи осіб виник конфлікт, під час якого старшого солдата вдарили по голові.

На місце події викликали поліцію. Постраждалого військовослужбовця направили до лікарні.

"За фактом нанесення травм військовослужбовцю під час виконання завдань за призначенням правоохоронними органами внесено відомості до ЄРДР щодо відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 350 ККУ", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Рівненській області чоловік звинувачує ТЦК у побитті. Наразі триває розслідування інциденту, внаслідок якого постраждав житель села Клесів.

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