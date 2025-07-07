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07 липня 2025, 06:40

Ігри на залізниці: на Чернігівщині 15-річного юнака вбило струмом, дівчина в реанімації

07 липня 2025, 06:40
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фото: ДСНС України у Чернігівській області
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Минулої суботи, 5 липня, на залізничному вокзалі в місті Ніжин двоє підлітків отримали ураження електричним струмом. Один із них загинув

Про це повідомив пресцентр ДСНС України у Чернігівській області, передає RegioNews.

Виявилося, що близько 18:10 на території Ніжинського залізничного вокзалу 15-річний хлопець і 19-річна дівчина зазнали ураження електричним струмом. Рятувальники зняли постраждалих з даху вагона та передали їх медикам.

"На жаль, хлопець загинув, дівчина перебуває в реанімації", — йдеться в повідомленні.

Наразі поліція встановлює усі обставини трагедії.

Нагадаємо, раніше у місті Гнівань Вінницького району 13-річного підлітка вдарило струмом на даху вантажного вагона.

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залізниця підлітки рятувальники Чернігівська область трагедія смерть дитини удар електрострумом
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