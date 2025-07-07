Ігри на залізниці: на Чернігівщині 15-річного юнака вбило струмом, дівчина в реанімації

фото: ДСНС України у Чернігівській області

Минулої суботи, 5 липня, на залізничному вокзалі в місті Ніжин двоє підлітків отримали ураження електричним струмом. Один із них загинув

Про це повідомив пресцентр ДСНС України у Чернігівській області, передає RegioNews.

Виявилося, що близько 18:10 на території Ніжинського залізничного вокзалу 15-річний хлопець і 19-річна дівчина зазнали ураження електричним струмом. Рятувальники зняли постраждалих з даху вагона та передали їх медикам.

"На жаль, хлопець загинув, дівчина перебуває в реанімації", — йдеться в повідомленні.

Наразі поліція встановлює усі обставини трагедії.