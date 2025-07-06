ЗМІ показали наслідки удару по будівлі ТЦК у Кременчуці
Внаслідок удару по Кременчуцькому РТЦК та СП будівля зазнала серйозних пошкоджень. Також пошкоджені розташовані поруч житлові будинки
Про це повідомляє Кременчуцький ТелеграфЪ, передає RegioNews
"У центральній частині міста перекрита одна з доріг. На місці працюють усі відповідні служби", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вранці 6 липня російські війська атакували дронами будівлю Кременчуцького районного ТЦК та СП. Ворожі БпЛА влучили і в житловий будинок неподалік.
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