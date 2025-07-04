У Полтаві покарали чоловіка, який "зливав" позиції ТЦК у чаті

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Подільський районний суд Полтави призначив 2 роки іспитового строку Святославу Місютіну, уродженцю Нових Санжар, якого визнали винним у навмисному перешкоджанні мобілізації. Чоловік публікував у Telegram-чаті "Где повестки Полтава?" інформацію про місця перебування мобільних груп ТЦК та СП

Про це пишуть місцеві ЗМІ, передає RegioNews.

За даними слідства, восени 2024 року Місютін під псевдонімом Gans розміщував повідомлення, які допомагали військовозобов’язаним уникати вручення повісток.

Зокрема, він описував у реальному часі розташування мобілізаційних груп на вулицях Полтави — поблизу автостанцій, житлових масивів та заправок.

Сторона обвинувачення вважає, що його дії створювали загрозу обороноздатності країни. Чоловіка звинуватили за ч. 1 ст. 114-1 ККУ — перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період.

У травні Місютін уклав угоду з прокурором, визнав провину та погодився на умовне покарання. Суд затвердив угоду й призначив покарання без позбавлення волі.

Впродовж 2 років випробувального строку він зобов'язаний регулярно реєструватися у пробації, повідомляти про зміну місця проживання та не виїжджати за кордон.

Нагадаємо, у січні одного полтавця вже засудили за повідомлення у телеграм-каналі для ухилянтів. За вироком суду, правопорушник отримав 5 років ув'язнення зі звільненням від відбування покарання з іспитовим строком в 1 рік.