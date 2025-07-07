В Ровенской области военнослужащего ТЦК избили во время проверки документов

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Инцидент произошел днем 5 июля на улице Дружбы в Орловке. Пострадавшему работнику ТЦК понадобилась медицинская помощь

Об этом сообщает пресс-служба Ровенского областного ТЦК и СП, передает RegioNews.

Военнослужащие одного из ТЦК и СП Ровенской области осуществляли оповещения населения. В ходе проверки документов у группы лиц возник конфликт, во время которого старшего солдата ударили по голове.

На место происшествия вызвали полицию. Пострадавшего военнослужащего направили в больницу.

"По факту нанесения травм военнослужащему во время выполнения задач по назначению правоохранительными органами внесены сведения в ЕРДР об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 350 УК", - говорится в сообщении.