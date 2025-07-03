У Сумах затримали 17-річного наркодилера
У вівторок, 1 липня, правоохоронці викрили 17-річного продавця наркотиків у Сумах
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Сумській області.
Злочинну діяльність юнака викрили безпосередньо під час збуту наркотиків у одному з районів міста. Зловмисника затримали "на гарячому".
"У ході поверхневого огляду у нього виявили 15 згортків з кристалічною речовиною", — йдеться в повідомленні.
Поліція розпочала кримінальне провадження. Наразі тривають слідчі дії.
Нагадаємо, раніше на Рівненщині затримали жінку, яка торгувала наркотиками через пошту. Під час обшуків у неї знайшли заборонених речовин, які за цінами "чорного" ринку коштують 500 тисяч гривень.
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