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03 липня 2025, 14:25

500 кг наркотиків і 20 мільйонів щомісяця: в Україні ліквідували наркоугруповання "Краснобалівські"

03 липня 2025, 14:25
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фото: поліція Черкащини
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Поліція знешкодила одне з найприбутковіших наркоугруповань в Україні, яке щомісяця продавало тисячі доз наркотиків на мільйони гривень

Про це повідомляє поліція Черкащини, передає RegioNews.

Національна поліція України ліквідувала потужне злочинне угруповання, яке організувало масовий збут наркотичних і психотропних речовин по всій території держави. Йдеться про так звану організацію "Краснобалівські", яка щомісяця отримувала дохід у понад 20 мільйонів гривень від незаконної діяльності.

У ході масштабної спецоперації поліцейські провели 41 обшук у різних регіонах. Правоохоронці затримали п’ятьох активних учасників групи. Їм уже оголошено про підозру. Встановлено, що за один "сезон" ділки виготовляли понад 500 кілограмів готових до реалізації наркотиків. Свою продукцію вони доставляли замовникам за допомогою логістичних сервісів, а також облаштовували так звані "мастерклади" щодо схованок з партіями "товару" для подальшого розповсюдження.

У злочинному асортименті фігурували, зокрема, MDMA, alpha-PVP та кокаїн. Тільки кокаїну наркоторговці щомісяця реалізовували до 5 тисяч доз, отримуючи з цього понад 8 мільйонів гривень прибутку. Клієнтська мережа охоплювала десятки міст, і постачання відбувалося безперебійно.

Затриманих взято під варту без можливості внесення застави. За скоєне їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Розслідування триває, правоохоронці перевіряють причетність інших осіб до цієї масштабної наркосхеми.

Раніше повідомлялося, на Львівщині викрили мільйонний наркобізнес.

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