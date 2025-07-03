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03 июля 2025, 10:14

На Ровенщине за полгода выявлено 50 копателей янтаря: изъято более тонны камня

03 июля 2025, 10:14
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фото: Национальная полиция
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За последние шесть месяцев в Ровенской области правоохранители выявили 50 человек, занимавшихся незаконной добычей янтаря. Было изъято более 1,1 тонны «солнечного камня», 13 мотопомп и 7 транспортных средств

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что один из последних случаев произошел 1 июля в лесном массиве вблизи Старого Села на Рокитновщине.

Полицейские офицеры общины вместе с работниками сектора реагирования патрульной полиции и оперативниками обнаружили 53-летнего местного жителя, незаконно добывавшего янтарь.

Во время обыска изъяты мотопомпы и вездеходы кустарного производства, которые использовались для нелегального промысла.

По этому факту возбуждено уголовное производство.

Напомним, в мае на Ровенщине разоблачили масштабную схему незаконной добычи янтаря с убытком более 350 млн грн.

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Ровенская область янтарь полиция добыча мотопомпа мужчина
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