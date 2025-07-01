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01 липня 2025, 19:21

На Рівненщині зійшли з рейок вантажні вагони

01 липня 2025, 19:21
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У Рівненській області низка пасажирських поїздів Укрзалізниці прямуватиме із затримками через сходження вагонів вантажного поїзда

Про це УЗ повідомляє у Фейсбуці, передає RegioNews.

Так, поїзди №80 Львів – Дніпро та №64 Львів – Харків поїдуть об’їзним маршрутом через Тернопіль із затримкою від 2 годин. Пасажирів з/до станцій Дубно, Броди, Шепетівка, Славута забирає Інтерсіті №744 Львів – Київ, який проїде ушкодженою ділянкою першим після її часткового відновлення протягом найближчих 2 годин.

"Якщо ви прямуєте одним із рейсів, що затримується, і маєте подальшу пересадку на поїзди УЗ, сповістіть про це вашого провідника або стюарда - наші диспетчери скоординують потрібні стиковки", - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що відновлювальні роботи вже тривають.

Нагадаємо, Укрзалізниця анонсувала додаткові "літні" поїзди на популярні напрямки.

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