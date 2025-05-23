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Правоохоронці припинили діяльність злочинної організації, яка незаконно видобувала бурштин у промислових масштабах на Рівненщині. Сума збитків, завданих довкіллю, перевищує 350 мільйонів гривень

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.

До складу угруповання входили семеро осіб, зокрема, директор однієї з філій держпідприємства "Ліси України". Їм оголосили підозру у створенні та діяльності злочинної організації, а також у незаконному видобутку бурштину із використанням службового становища (ст. 255, ст. 240-1 КК України).

За даними слідства, наприкінці 2021 року підприємець організував злочинну схему з "легалізації" незаконного видобутку. Його компанія офіційно отримала два дозволи на геологічне вивчення родовищ бурштину на площі 20 гектарів, однак фактично займалася незаконним промисловим видобутком.

Кожен з учасників угруповання мав чітко визначену роль – від пошуку техніки й копачів до пакування, транспортування бурштину та організації збуту. Діяльність тривала з червня 2022 по травень 2024 року. Учасники організації за цей час нелегально добули понад 5 тонн дорогоцінного каміння. Видобуток здійснювався як у межах дозволених ділянок, так і за їх межами.

Згідно із законом, під час геологічного вивчення дозволено видобувати не більше 5 кг бурштину з одного гектара. Після цього необхідно пройти процедуру затвердження запасів у Державній комісії України по запасах корисних копалин. Лише після такого затвердження можна отримати дозвіл на промисловий видобуток.

Експертиза підтвердила значну шкоду довкіллю від самовільного користування надрами.

Шістьох фігурантів затримали, триває розгляд питання щодо обрання їм запобіжних заходів.

Нагадаємо, раніше правоохоронці накрили незаконний видобуток бурштину на території Івано-Франківської та Рівненської областей. У зловмисників вилучили понад 120 кг "сонячного каменю".