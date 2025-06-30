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30 червня 2025, 18:15

Житель Дніпроптеровщини купив "подорож" до Білорусі, але потрапив до рук прикордонників

30 червня 2025, 18:15
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Фото: Нацполіція
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Жителі Дніпропетровщини та Кіровоградщини купили "подорож" до Білорусі, однак план не вдався. Відомо, що організатору вони заплатили 8 тисяч

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Правоохоронці викрили на Житомирщині спробу незаконного перетину кордону. 21-річного водія зупинили прикордонники. Серед його клієнтів виявився і 22-річний житель Дніпропетровської області: він, як і решта, заплатив за цю "подорож" 8 тисяч гривень. Вони намагались доїхати до Білорусі.

Відомо, що 21-річний киянин домовився про майбутню поїздку зі своїм 19-річним знайомим із Чернігівської області. Уже дорогою до них приєднались ще двоє людей: жителі Дніпропетровської та Кіровоградської областей. Однак замість поїздки за кордон вони зустрілись з правоохоронцями.

Нагадаємо, раніше на кордоні з Угорщиною жінка намагалась дати хабаря прикордонникам. Як виявилось, вона хотіла "купити" пропуск для свого зятя. Проте тепер її будуть судити за надання неправомірної вигоди службовій особі.

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