Фото: Нацполиция

В Ровенской области разоблачили еще одну схему пересечения границы. Водитель прятал в машине "клиента", который заплатил ему за "путешествие"

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили 24-летнего жителя Ровенщины, пытавшегося перевезти "клиента" за границу. Теперь ему грозит до 9 лет заключения.

Разоблачили злоумышленника на одном из контрольно-пропускных пунктов региона. Там остановили грузовик, за рулем которого находился он. При этом при осмотре авто под спальным местом отсека кабины пограничники обнаружили 54-летнего жителя Днепропетровщины.

Таким образом, "перевозчик" обещал перевезти "клиента" за границу.

Напомним, ранее в Закарпатье разоблачили мужчину, который пытался вывезти военнообязанного за границу. За эту "услугу" он попросил 12 тысяч долларов.