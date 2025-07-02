В Ровенской области задержали водителя, устроившего "тайную поездку" уклонисту
В Ровенской области разоблачили еще одну схему пересечения границы. Водитель прятал в машине "клиента", который заплатил ему за "путешествие"
Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.
Правоохранители разоблачили 24-летнего жителя Ровенщины, пытавшегося перевезти "клиента" за границу. Теперь ему грозит до 9 лет заключения.
Разоблачили злоумышленника на одном из контрольно-пропускных пунктов региона. Там остановили грузовик, за рулем которого находился он. При этом при осмотре авто под спальным местом отсека кабины пограничники обнаружили 54-летнего жителя Днепропетровщины.
Таким образом, "перевозчик" обещал перевезти "клиента" за границу.
Напомним, ранее в Закарпатье разоблачили мужчину, который пытался вывезти военнообязанного за границу. За эту "услугу" он попросил 12 тысяч долларов.