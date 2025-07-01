На Рівненщині водій вантажівки намагався вивезти чоловіка за кордон під спальним місцем у кабіні

фото: ДПСУ

На Рівненщині прикордонники виявили жителя Дніпровщини в конструктивних особливостях вантажівки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Під час перевірки 24-річний водій вантажівки повідомив охоронцям кордону, що в автомобілі перебуває лише він сам. Проте, під час огляду салону, під спальним місцем відсіку кабіни, прикритому особистими речами, прикордонники виявили ще одну особу.

Наразі порушника притягнули до відповідальності за порушення прикордонного законодавства. Йому загрожує штраф.

Водночас водію-перевізнику загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 9 років.

Нагадаємо, на Рівненщині викрито двох зловмисників, які за 14 тис. доларів переправляли чоловіків за кордон.