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На Рівненщині будуть судити чоловіка за напад на поліцейського. Інцидент стався, коли правоохоронці зупинили авто за порушення комендантської години

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

На Рівненщині будуть судити чоловіка, який вдарив поліцейського. В цей момент він був п'яним, що довела перевірка на Драгері.

Інцидент стався 18 червня. Тоді на автодорозі "Київ-Чоп" біля стаціонарного поста Управління патрульної поліції правоохоронці зупинили Audi за порушення комендантської години. 20-річний водій був з ознаками сп'яніння. Разом із ним з автівки вийшов його 23-річний пасажир, який почав поводитися агресивно і напав на патрульного.

Правоохоронці застосували сльозогінний газ, а 23-річний зловмисник навмисно вдарив кулаком в обличчя працівника поліції. Йому повідомили про підозру. Зараз матеріали кримінального провадження уже скерували до суду. Сам чоловік розкаюється.

Нагадаємо, раніше на Львівщині правоохоронці знайшли чоловіка, який вчинив пограбування. Під час перевірки він відмовився показати документи, а також під час затримання завдав тілесних ушкоджень одному з правоохоронців.