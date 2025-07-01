В Ровенской области водитель грузовика пытался вывезти мужчину за границу под спальным местом в кабине

фото: ГПСУ

В Ровенской области пограничники обнаружили жителя Днепровщины в конструктивных особенностях грузовика

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Во время проверки 24-летний водитель грузовика сообщил охранникам границы, что в автомобиле находится только он сам. Однако, при осмотре салона, под спальным местом отсека кабины, прикрытом личными вещами, пограничники обнаружили еще одного человека.

Нарушителя привлекли к ответственности за нарушение пограничного законодательства. Ему грозит штраф.

В то же время водителю-перевозчику грозит лишение свободы сроком от 7 до 9 лет.

Напомним, в Ровенской области разоблачены два злоумышленника, которые за 14 тыс. долларов переправляли мужчин за границу