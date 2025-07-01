На Рівненщині на 4-річну дитину впав бетонний паркан: малюк помер

фото: Нацполіція

Трагедія сталася ввечері 27 червня у селі Заболоття Вараського району. Дитина загинула на місці події

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Рівненській області, передає RegioNews.

За матеріалами справи, близько 21:00 4-річний малюк разом із двома хлопчиками грався на подвірʼї поблизу паркану з бетонних блоків. Два верхні ряди обвалилися та впали на дитину.

"Батьки, які також були на вулиці, негайно доставили сина до лікарні, однак медики лише констатували смерть хлопчика", — йдеться в повідомленні.

Інші діти не постраждали. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.