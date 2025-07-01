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01 липня 2025, 05:05

На Рівненщині на 4-річну дитину впав бетонний паркан: малюк помер

01 липня 2025, 05:05
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фото: Нацполіція
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Трагедія сталася ввечері 27 червня у селі Заболоття Вараського району. Дитина загинула на місці події

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Рівненській області, передає RegioNews.

За матеріалами справи, близько 21:00 4-річний малюк разом із двома хлопчиками грався на подвірʼї поблизу паркану з бетонних блоків. Два верхні ряди обвалилися та впали на дитину.

"Батьки, які також були на вулиці, негайно доставили сина до лікарні, однак медики лише констатували смерть хлопчика", — йдеться в повідомленні.

Інші діти не постраждали. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.

Нагадаємо, раніше на Полтавщині цегляна стіна обвалилася та вбила чоловіка.

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діти трагедія дитина Рівненська область смерть дитини паркан
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