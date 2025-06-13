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13 червня 2025, 16:04

На Рівненщині викрито двох зловмисників, які за 14 тис. доларів переправляли чоловіків за кордон

13 червня 2025, 16:04
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фото: ДПСУ
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У Рівненській області затримали двох зловмисників, які організували незаконний трансфер чоловіків до країн ЄС

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Зазначається, що двоє жителі Рівненщини організували схему незаконного перетину державного кордону до країн Європейського Союзу.

"Підшукавши двох бажаючих на нелегальну подорож, правопорушники доставили їх в прикордоння та провели відповідні інструктажі щодо перетину держрубежу. За свою допомогу вони вимагали від потенційних порушників 14 тис. доларів США", - йдеться у повідомленні.

Зловмисників правоохоронці затримали безпосередньо під час отримання грошей.

Чоловікам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст.332 КК України "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України" та затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Нагадаємо, на Рівненщині ДБР затримало правоохоронця, який за 1200 доларів допомагав військовозобов’язаним чоловікам.

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