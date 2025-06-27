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27 червня 2025, 13:14

На Рівненщині пенсіонерка організувала корупційну схему для військовослужбовців, які не хотіли їхати на фронт

27 червня 2025, 13:14
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фото: ДБР
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Правоохоронці повідомили про підозру пенсіонерці, яка організувала схему поборів з бійців за уникнення відряджень на фронт

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Підозрюваною виявилася 70-річна пенсіонерка, яка мала значний авторитет і зв’язки в місцевій громаді. Її племінник підшуковував охочих уникнути відправлення на фронт, збирав з них гроші та передавав своїй родичці.

За "виключення" одного прізвища з наказу на відрядження просили близько 5000 доларів.

"Жінка, використовуючи зв’язки з представниками командування, безпосередньо впливала на формування списків для відряджень — додавала або вилучала окремі прізвища за винагороду. Її дії мають ознаки впливу на посадових осіб з метою отримання неправомірної вигоди", - йдеться у повідомленні.

За скоєне їй загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Рівненщині судитимуть експравоохоронця, який організував корупційну схему на війні.

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