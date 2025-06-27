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27 июня 2025, 13:14

В Ровенской области пенсионерка организовала коррупционную схему для военнослужащих, которые не хотели ехать на фронт

27 июня 2025, 13:14
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фото: ГБР
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Правоохранители сообщили о подозрении пенсионерке, которая организовала схему поборов с бойцов за избежание командировок на фронт

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Подозреваемой оказалась 70-летняя пенсионерка, обладающая значительным авторитетом и связями в местной общине. Ее племянник подыскивал желающих избежать отправления на фронт, собирал с них деньги и передавал своей родственнице.

За "исключение" одной фамилии из приказа на командировку просили около 5000 долларов.

"Женщина, используя связи с представителями командования, оказывала непосредственное влияние на формирование списков для командировок — добавляла или изымала отдельные фамилии за вознаграждение. Ее действия обладают признаками влияния на должностных лиц с целью получения неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

За совершенное ей грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, в Ровенской области будут судить эксправохранителя, организовавшего коррупционную схему на войне.

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