В Ровенской области пенсионерка организовала коррупционную схему для военнослужащих, которые не хотели ехать на фронт

фото: ГБР

Правоохранители сообщили о подозрении пенсионерке, которая организовала схему поборов с бойцов за избежание командировок на фронт

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Подозреваемой оказалась 70-летняя пенсионерка, обладающая значительным авторитетом и связями в местной общине. Ее племянник подыскивал желающих избежать отправления на фронт, собирал с них деньги и передавал своей родственнице.

За "исключение" одной фамилии из приказа на командировку просили около 5000 долларов.

"Женщина, используя связи с представителями командования, оказывала непосредственное влияние на формирование списков для командировок — добавляла или изымала отдельные фамилии за вознаграждение. Ее действия обладают признаками влияния на должностных лиц с целью получения неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

За совершенное ей грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, в Ровенской области будут судить эксправохранителя, организовавшего коррупционную схему на войне.