На Рівненщині двоє дітей потрапили до лікарні через ботулізм
У Рівненській області зареєстровано два випадки ботулізму. У Немовицькій громаді двоє дітей — 8 та 3 років — з однієї сім’ї були госпіталізовані через отруєння, спричинене домашньою м'ясною консервацією
Про це повідомив Рівненський обласний ЦКПХ, передає RegioNews.
Фахівці наголошують, цей випадок є серйозним попередженням для всіх: ботулізм — це небезпечне захворювання, викликане токсином, що утворюється в неправильно приготованих або зіпсованих консервах.
Симптоми ботулізму можуть проявитися вже через кілька годин після вживання зараженої їжі і включають:
- слабкість, запаморочення;
- погіршення зору;
- труднощі з мовленням і ковтанням;
- у важких випадках — параліч та зупинку дихання.
При перших симптомах необхідно негайно звертатися до лікаря.
Нагадаємо, в Україні з початку року на ботулізм захворіла 41 людина, серед них четверо дітей. Зафіксовано два летальні випадки.
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