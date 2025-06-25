На Рівненщині двоє дітей потрапили до лікарні через ботулізм

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У Рівненській області зареєстровано два випадки ботулізму. У Немовицькій громаді двоє дітей — 8 та 3 років — з однієї сім’ї були госпіталізовані через отруєння, спричинене домашньою м'ясною консервацією

Про це повідомив Рівненський обласний ЦКПХ, передає RegioNews.

Фахівці наголошують, цей випадок є серйозним попередженням для всіх: ботулізм — це небезпечне захворювання, викликане токсином, що утворюється в неправильно приготованих або зіпсованих консервах.

Симптоми ботулізму можуть проявитися вже через кілька годин після вживання зараженої їжі і включають:

слабкість, запаморочення;

погіршення зору;

труднощі з мовленням і ковтанням;

у важких випадках — параліч та зупинку дихання.

При перших симптомах необхідно негайно звертатися до лікаря.

Нагадаємо, в Україні з початку року на ботулізм захворіла 41 людина, серед них четверо дітей. Зафіксовано два летальні випадки.