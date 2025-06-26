фото: полиция Ровенской области

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

В Ровенском районе женщина родила дома, ожидая прибытия медиков. Впрочем, вызванная "скорая" не смогла добраться до дома – автомобиль застрял на полевой дороге. Из-за сложных погодных условий и бездорожья пришлось привлекать спасателей ГСЧС, а затем и экипаж сектора реагирования патрульной полиции.

Сотрудники экстренных служб быстро отреагировали на вызов. Спасатели и полицейские добрались до роженицы, которая уже родила мальчика, и на носилках перенесли ее вместе с новорожденным в карету скорой помощи. После этого полицейские сопровождали авто в больницу, где обоих осмотрели медики.

Сейчас состояние женщины и ребенка удовлетворительное. Медики отмечают, что несмотря на сложные условия, малыш родился здоровым, а благодаря оперативным действиям всех служб удалось избежать осложнений.

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