Чернігівські "Бонні та Клайд" викрали 22-річну дівчину та вимагали неіснуючий борг

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Вчора, 25 червня, у Ніжині зловмисники викрали 22-річну дівчину з будинку, щоб отримати неіснуючий борг. Викрадачів затримали

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Чернігівській області, передає RegioNews.

За словами матері потерпілої, до її будинку вдерлися двоє — чоловік і жінка. Нападники заявили про неіснуючий борг і почали вимагати від її дочки гроші. Зловмисники застосували силу, вдарили дівчину, зачинили її в багажнику легковика та поїхали в невідомому напрямку.

Правоохоронці оперативно виявили автомобіль і затримали викрадачів. Життю дівчини нічого не загрожує.

Наразі фігуранти перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. За викрадення людини їм обом загрожує до п’яти років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.