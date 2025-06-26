Чернігівські "Бонні та Клайд" викрали 22-річну дівчину та вимагали неіснуючий борг
Вчора, 25 червня, у Ніжині зловмисники викрали 22-річну дівчину з будинку, щоб отримати неіснуючий борг. Викрадачів затримали
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Чернігівській області, передає RegioNews.
За словами матері потерпілої, до її будинку вдерлися двоє — чоловік і жінка. Нападники заявили про неіснуючий борг і почали вимагати від її дочки гроші. Зловмисники застосували силу, вдарили дівчину, зачинили її в багажнику легковика та поїхали в невідомому напрямку.
Правоохоронці оперативно виявили автомобіль і затримали викрадачів. Життю дівчини нічого не загрожує.
Наразі фігуранти перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. За викрадення людини їм обом загрожує до п’яти років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, раніше на Київщині чоловік хотів викрасти 6-річну дівчинку в селі Бишів Фастівського району. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.