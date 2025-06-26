На Житомирщині горіло сміттєзвалище
У середу вдень, 25 червня, у селищі Брусилів Житомирського району сталася пожежа на сміттєзвалищі
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Житомирській області, передає RegioNews.
Сміття горіло окремими осередками на площі близько 100 квадратних метрів. Під час гасіння надзвичайники застосували екскаватор. Вогнеборці оперативно ліквідували займання.
"Наразі обставини надзвичайної події встановлюються фахівцями", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше на Закарпатті горіли два сміттєзвалища.
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