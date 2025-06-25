На Ровенщине двое детей попали в больницу из-за ботулизма

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В Ровенской области зарегистрировано два случая ботулизма. В Немовицкой общине двое детей — 8 и 3 лет — из одной семьи были госпитализированы из-за отравления, вызванного домашней мясной консервацией

Об этом сообщил Ровенский областной ЦКПХ, передает RegioNews.

Специалисты отмечают, что этот случай является серьезным предупреждением для всех: ботулизм - это опасное заболевание, вызванное токсином, которое образуется в неправильно приготовленных или испорченных консервах.

Симптомы ботулизма могут проявиться уже через несколько часов после употребления зараженной пищи и включают в себя:

слабость, головокружение;

ухудшение зрения;

трудности с речью и проглатыванием;

в тяжелых случаях – паралич и остановку дыхания.

При первых симптомах необходимо немедленно обращаться к врачу.

Напомним, в Украине с начала года ботулизмом заболел 41 человек, среди них четверо детей. Зафиксировано два летальных исхода.