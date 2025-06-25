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25 июня 2025, 12:47

На Ровенщине двое детей попали в больницу из-за ботулизма

25 июня 2025, 12:47
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В Ровенской области зарегистрировано два случая ботулизма. В Немовицкой общине двое детей — 8 и 3 лет — из одной семьи были госпитализированы из-за отравления, вызванного домашней мясной консервацией

Об этом сообщил Ровенский областной ЦКПХ, передает RegioNews.

Специалисты отмечают, что этот случай является серьезным предупреждением для всех: ботулизм - это опасное заболевание, вызванное токсином, которое образуется в неправильно приготовленных или испорченных консервах.

Симптомы ботулизма могут проявиться уже через несколько часов после употребления зараженной пищи и включают в себя:

  • слабость, головокружение;
  • ухудшение зрения;
  • трудности с речью и проглатыванием;
  • в тяжелых случаях – паралич и остановку дыхания.

При первых симптомах необходимо немедленно обращаться к врачу.
Напомним, в Украине с начала года ботулизмом заболел 41 человек, среди них четверо детей. Зафиксировано два летальных исхода.

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