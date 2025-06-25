На Ровенщине двое детей попали в больницу из-за ботулизма
В Ровенской области зарегистрировано два случая ботулизма. В Немовицкой общине двое детей — 8 и 3 лет — из одной семьи были госпитализированы из-за отравления, вызванного домашней мясной консервацией
Об этом сообщил Ровенский областной ЦКПХ, передает RegioNews.
Специалисты отмечают, что этот случай является серьезным предупреждением для всех: ботулизм - это опасное заболевание, вызванное токсином, которое образуется в неправильно приготовленных или испорченных консервах.
Симптомы ботулизма могут проявиться уже через несколько часов после употребления зараженной пищи и включают в себя:
- слабость, головокружение;
- ухудшение зрения;
- трудности с речью и проглатыванием;
- в тяжелых случаях – паралич и остановку дыхания.
При первых симптомах необходимо немедленно обращаться к врачу.
Напомним, в Украине с начала года ботулизмом заболел 41 человек, среди них четверо детей. Зафиксировано два летальных исхода.