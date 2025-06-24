В Ровенской области будут судить эксправохранителя, который организовал коррупционную схему на войне

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В Ровенской области будут судить эксправохранителя, который организовал поборы с коллег за избежание службы в районе боевых действий

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Сотрудники ведомства завершили досудебное расследование в отношении бывшего чиновника одного из правоохранительных органов Ровенской области, который брал деньги из коллег за исключение их из командировочных списков в район проведения боевых действий.

По данным следствия, за 5000 долларов США правоохранитель обещал помочь с отменой командировки на шесть месяцев. В реализации преступной схемы ему помогала родственница-пенсионерка, которая имела связи среди военного руководства.

Незаконную деятельность разоблачил один из коллег фигуранта, который принципиально отказался платить и отправился в командировку.

За совершенное злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, в Ровенской области задержан агент ФСБ, который готовил ракетные удары по аэродромам ВСУ.