10:26  24 июня
В Одесской области 32-летняя женщина зарезала пенсионерку
06:25  24 июня
В Ивано-Франковске в реке утонул человек
03:55  24 июня
Из плена сразу за решетку: в Днепре судят военного за дезертирство
UA | RU
UA | RU
24 июня 2025, 10:55

В Ровенской области будут судить эксправохранителя, который организовал коррупционную схему на войне

24 июня 2025, 10:55
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Ровенской области будут судить эксправохранителя, который организовал поборы с коллег за избежание службы в районе боевых действий

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Сотрудники ведомства завершили досудебное расследование в отношении бывшего чиновника одного из правоохранительных органов Ровенской области, который брал деньги из коллег за исключение их из командировочных списков в район проведения боевых действий.

По данным следствия, за 5000 долларов США правоохранитель обещал помочь с отменой командировки на шесть месяцев. В реализации преступной схемы ему помогала родственница-пенсионерка, которая имела связи среди военного руководства.

Незаконную деятельность разоблачил один из коллег фигуранта, который принципиально отказался платить и отправился в командировку.

За совершенное злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, в Ровенской области задержан агент ФСБ, который готовил ракетные удары по аэродромам ВСУ.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Ровенская область коррупционная схема ГБР коррупция
На Ровенщине под колесами автомобиля погиб велосипедист
24 июня 2025, 00:25
В Ровенской области конфликт во время застолья завершился ножевым ранением для 34-летнего мужчины
19 июня 2025, 12:48
Все новости »
24 июня 2025
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
Существует масса случаев, когда местные органы власти принимали решения, игнорируя мнение общественности. Например, что касается школ и больниц, которые сегодня массово закрываются особенно в сельской...
23 июня 2025
(Не)доверие, публичность, открытость. Три урока, которые должны извлечь украинцы из истории Назария Гусакова
Очередной скандал – финансовая махинация переполошила все украинские соцсети
19 июня 2025
Облака НАБУ и САП вокруг Чернышева. Помогут ли главе МинЕда самые высокие кумовские связи
Антикоррупционные органы дотянулись до ближайшего президентского окружения. Как отреагирует Банковая – и не является ли такой реакцией внезапное назначение непонятного генпрокурора
18 июня 2025
Возможна отставка Шмыгаля. Почему именно сейчас и кто заменит эксахметовского топ-менеджера
Почему традиционные слухи об изменении премьера именно сейчас могут быть вполне реальными
Предприятие по изготовлению мин подозревают в неуплате более 325 млн грн налогов
24 июня 2025, 12:24
В результате атаки РФ поврежден поезд №52 "Одесса – Запорожье": пассажиры эвакуированы
24 июня 2025, 12:20
Российская ракета попала в поезд: появились первые кадры
24 июня 2025, 11:57
$3 тысячи за "инвалидность": врача из Днепропетровщины поймали на взятке
24 июня 2025, 11:44
Во Львовской области женщина организовала контрабанду лесоматериалов в ЕС
24 июня 2025, 11:37
Табу на российскую музыку: украинские музыканты обратились к властям
24 июня 2025, 11:11
Россия атаковала Никопольщину FPV-дронами и артиллерией: есть раненые
24 июня 2025, 10:46
В Одесской области 32-летняя женщина зарезала пенсионерку
24 июня 2025, 10:26
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
24 июня 2025, 10:19
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
(Не)доверие, публичность, открытость. Три урока, которые должны извлечь украинцы из истории Назария Гусакова
Все публикации »
Вадим Денисенко
Сергей Фурса
Максим Жорин
Все блоги »