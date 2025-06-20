На Рівненщині буревій знищив тисячі дерев

фото: Рівненська обласна державна адміністрація

Як передає RegioNews, про це повідомляє Рівненська ОДА.

Потужний буревій, що пройшов над лісами Костопільщини два тижні тому, залишив після себе масштабні руйнування. За попередніми оцінками, стихія пошкодила понад 700 гектарів лісу. Повалені тисячі дерев — сосни, дуби, берези, вільхи.

Місцева влада разом із фахівцями лісової галузі, Міндовкілля обговорили алгоритм подальших дій.

На думку фахівців, розробку постраждалих ділянок необхідно розпочати якнайшвидше.

Нагадаємо, у Рівненській області керівництво лісгоспу підозрюють у махінаціях на 6 мільйонів.