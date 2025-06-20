В Ровенской области ураган уничтожил тысячи деревьев

фото: Ровенская областная государственная администрация

В Ровенской области ураган уничтожил более 700 гектаров леса

Как передает RegioNews, об этом сообщает Ровенская ОГА.

Мощный ураган, прошедший над лесами Костопольщины две недели назад, оставил после себя масштабные разрушения. По предварительным оценкам стихия повредила более 700 гектаров леса. Сваленные тысячи деревьев — сосны, дубы, березы, ольхи.

Местные власти вместе со специалистами лесной отрасли, Минокружение обсудили алгоритм дальнейших действий.

По мнению специалистов, разработку пострадавших участков необходимо начать как можно быстрее.

Напомним, в Ровенской области руководство лесхоза подозревается в махинациях на 6 миллионов.