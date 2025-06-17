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17 июня 2025, 22:00

В Ровенской области оператор службы 102 спасла мужчину, который хотел совершить самоубийство

17 июня 2025, 22:00
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фото: полиция Ровенской области
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Благодаря ее решительным действиям удалось спасти жизнь мужчины, который намеревался покончить с собой

О случае сообщают в полиции Ровенской области, передает RegioNews.

Событие произошло несколько дней назад. На номер 102 позвонил по телефону 32-летний житель Ровенского района и сообщил, что планирует покончить с собой.

Инспектор отдела службы 102 Леся Ушакова около 20 минут общалась с мужчиной в телефонном режиме. Она внимательно слушала его, пыталась поддержать, убеждала, что выход есть, и что суицид не решает проблемы. Благодаря ее спокойному тону и умелому подходу мужчина не успел нанести себе вреда.

Параллельно оператор передала вызов на патруль, и по указанному адресу выехал экипаж группы реагирования.

Впоследствии мужчина решил поблагодарить инспектора за спасенную жизнь. Сама Леся Ушакова отметила, что в стрессовых ситуациях важно сохранять холодный ум, этому ее научил опыт 8 лет работы.

Напомним, в Киеве женщина пыталась выпрыгнуть из окна – полиция вовремя вмешалась.

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Ровенская область полиция самоубийство суицид спасение
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