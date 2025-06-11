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11 червня 2025, 12:52

У Києві жінка намагалася вистрибнути з вікна - поліція вчасно втрутилася

11 червня 2025, 12:52
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Фото: Патрульна поліція Києва
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Завдяки рішучим діям правоохоронців вдалося запобігти трагедії

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Патрульну поліцію Києва.

У Києві патрульні поліцейські запобігли спробі самогубства жінки. Подія сталася в Оболонському районі столиці. Інформація про те, що жінка має намір вистрибнути з вікна багатоповерхівки, надійшла до поліції від її знайомого. Він помітив тривожні ознаки у поведінці жінки і відразу викликав правоохоронців.

Патрульні оперативно прибули за вказаною адресою. Вони діяли швидко й професійно, адже ситуація вимагала негайного реагування. Жінку вдалося утримати від фатального кроку - інспектори вчасно схопили її та відвели у безпечне місце.

Після цього правоохоронці поспілкувалися з жінкою. Вони знайшли потрібні слова, щоб заспокоїти її. Потім вони передали жінку медикам для надання необхідної допомоги та подальшої підтримки.

Нагадаємо, в Україну повернули тіла 1212 загиблих захисників.

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