На Рівненщині горіла триповерхова будівля
На Рівненщині загорівся дах будівлі. Вогонь охопив велику площу
Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.
У Рівному загорівся дах триповерхової будівлі. Вогонь охопив площу 1500 квадратних мерів. ДСНС вдалось врятувати від вогню основну частину будівлі з офісними приміщеннями.
На щастя, ніхто не постраждав. Обставини пожежі встановлюватимуть фахівці.
Нагадаємо, нещодавно на Київщині загорівся приватний будинок. На жаль, під час пожежі загинула 65-річна жінка. Попередньо, причиною пожежі могло стати замикання проводки.
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