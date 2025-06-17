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17 червня 2025, 03:35

На Рівненщині горіла триповерхова будівля

17 червня 2025, 03:35
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Фото: ДСНС
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На Рівненщині загорівся дах будівлі. Вогонь охопив велику площу

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

У Рівному загорівся дах триповерхової будівлі. Вогонь охопив площу 1500 квадратних мерів. ДСНС вдалось врятувати від вогню основну частину будівлі з офісними приміщеннями.

На щастя, ніхто не постраждав. Обставини пожежі встановлюватимуть фахівці.

Нагадаємо, нещодавно на Київщині загорівся приватний будинок. На жаль, під час пожежі загинула 65-річна жінка. Попередньо, причиною пожежі могло стати замикання проводки.

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