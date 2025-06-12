На Сумщині у власній квартирі живцем згорів чоловік

фото: ДСНС України у Сумській області

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Сумській області, передає RegioNews.

Виявилося, що на вулиці Братів Лузанів загорілася одна з кімнат на третьому поверсі чотирьохповерхового житлового будинку. Надзвичайники оперативно ліквідували займання.

"В результаті пожежі загинув власник помешкання 1979 року народження", — йдеться в повідомленні.

Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини трагічної події.