17:35  11 червня
У Харкові чоловік під завалами заспівав гімн України: зворушливе відео
16:52  11 червня
Масштабна ДТП у Києві: перекинувся пасажирський мікроавтобус, є постраждалі
16:47  11 червня
Відпочинок завершився "швидкою": на Полтавщині жінку на воді "збив" вейкбордист
UA | RU
UA | RU
12 червня 2025, 02:10

На Сумщині у власній квартирі живцем згорів чоловік

12 червня 2025, 02:10
Читайте также на русском языке
фото: ДСНС України у Сумській області
Читайте также
на русском языке

Смертельна пожежа сталася ввечері 10 червня у місті Конотоп. Тіло загиблого чоловіка виявили вогнеборці

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Сумській області, передає RegioNews.

Виявилося, що на вулиці Братів Лузанів загорілася одна з кімнат на третьому поверсі чотирьохповерхового житлового будинку. Надзвичайники оперативно ліквідували займання.

"В результаті пожежі загинув власник помешкання 1979 року народження", — йдеться в повідомленні.

Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини трагічної події.

Нагадаємо, раніше у Львові під час пожежі в житловому будинку загинув чоловік 1971 року народження.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
пожежа смерть рятувальники трагедія Сумська область Конотоп
Спалив у квартирі: жителя Тернополя підозрюють в умисному вбивстві матері
11 червня 2025, 12:25
На Сумщині після атаки дрона горів склад із технікою
11 червня 2025, 11:34
На Сумщині горіло деревообробне підприємство
10 червня 2025, 18:21
Всі новини »
11 червня 2025
Блекаут на окупованих Запоріжжі та Херсонщині. Як ЗСУ зірвали плани росіян щодо ЗАЕС
Українська армія зірвала підступні плани російських окупантів, які "не помічали" представники імпотентного МАГАТЕ
04 червня 2025
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Кінець сезону-2024/25 у вітчизняному футболі відзначився цікавою подією. Із першої ліги ПФЛ до Прем'єр-ліги піднявся СК "Полтава", а у зворотному напрямку, із УПЛ у нижчий дивізіон, відправилася інша ...
02 червня 2025
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Можливо, у майбутньому в підручниках історії буде записано, що СБУ операцією "Павутина" унеможливила Третю світову війну
30 травня 2025
"Злий поліцейський" Трамп. Чи зупинять війну чергові погрози Білого дому Кремлю
Президент США продовжує чекати від президента Росії адекватності. Чи дочекається?
На Черкащині Tesla збила 13-річного хлопчика
12 червня 2025, 02:55
Удар по Харкову: кількість жертв збільшилась - ОВА
12 червня 2025, 00:55
На Чернігівщині зі ставка дістали тіло зниклої 14-річної дитини
12 червня 2025, 00:25
На Чернігівшині двоє дітей отримали удар струмом на залізниці
11 червня 2025, 23:40
Збив на смерть та кинув на дорозі: на Волині судили водія, який збив 75-річного велосипедиста
11 червня 2025, 23:20
Пожежа в Харківському ТЦК: представники ТЦК розповіли, що сталось
11 червня 2025, 22:30
Росіяни атакували Дніпропетровщину: троє людей постраждали
11 червня 2025, 22:15
У Харкові загорілась будівля ТЦК - стало відомо, що могло стати причиною
11 червня 2025, 21:25
На Херсонщині росіяни скинули вибухівку на 11-річного хлопчика
11 червня 2025, 20:45
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Блекаут на окупованих Запоріжжі та Херсонщині. Як ЗСУ зірвали плани росіян щодо ЗАЕС
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Всі публікації »
Олександр Коваленко
Юрій Луценко
Остап Дроздов
Всі блоги »