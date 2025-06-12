На Сумщині у власній квартирі живцем згорів чоловік
Смертельна пожежа сталася ввечері 10 червня у місті Конотоп. Тіло загиблого чоловіка виявили вогнеборці
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Сумській області, передає RegioNews.
Виявилося, що на вулиці Братів Лузанів загорілася одна з кімнат на третьому поверсі чотирьохповерхового житлового будинку. Надзвичайники оперативно ліквідували займання.
"В результаті пожежі загинув власник помешкання 1979 року народження", — йдеться в повідомленні.
Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини трагічної події.
Нагадаємо, раніше у Львові під час пожежі в житловому будинку загинув чоловік 1971 року народження.
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