Фото: ГСЧС

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

В Ровно загорелась крыша трехэтажного здания. Огонь охватил площадь в 1500 квадратных мэров. ГСЧС удалось спасти от огня основную часть здания с офисными помещениями.

К счастью, никто не пострадал. Обстоятельства пожара будут устанавливаться специалистами.

Напомним, недавно в Киевской области загорелся частный дом. К сожалению, при пожаре погибла 65-летняя женщина. Предварительно причиной пожара могло стать замыкание проводки.