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16 июня 2025, 14:34

На Ровенщине пьяный 19-летний водитель опрокинул авто: погиб пассажир

16 июня 2025, 14:34
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фото: Национальная полиция
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В Ровенском районе в результате ДТП погиб пассажир легковушки. Смертельная авария произошла 15 июня на улице Кулинича в селе Малый Мидск Костопольской общины

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

За рулем находился 19-летний местный житель. Из-за превышения скорости и алкогольного опьянения он допустил опрокидывание транспортного средства.

В результате ДТП погиб 21-летний пассажир из села Большой Мидск — прибывшие на место медики лишь констатировали смерть.

В салоне также находились два подростка — 13 и 14 лет, жители Ровенского района. Они и водитель не получили травмы.

Полицейские установили, что водитель был нетрезвым: прибор Drager показал 0,95 промилле.

Водитель задержан. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об извещении подозрения и избрании меры пресечения.

Напомним, на Одещине пьяный водитель BMW Х5 врезался в дерево. Погиб 17-летний парень, есть пострадавшие.

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