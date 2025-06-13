В Ровенской области разоблачены два злоумышленника, которые за 14 тыс. долларов переправляли мужчин за границу
В Ровенской области задержаны двое злоумышленников, организовавших незаконный трансфер мужчин в страны ЕС
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
Отмечается, что двое жителей Ровенской области организовали схему незаконного пересечения государственной границы в страны Европейского Союза.
"Подшукав двух желающих на нелегальное путешествие, правонарушители доставили их в пограничные и провели соответствующие инструктажи по пересечению госграницы. За свою помощь они потребовали от потенциальных нарушителей 14 тыс. долларов США", - говорится в сообщении.
Правоохранители задержали злоумышленников прямо во время получения денег.
Мужчинам сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст.332 УК Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины" и задержана в порядке ст. 208 УПК РФ.
Напомним, в Ровенской области ДБР задержал правоохранителя, который за 1200 долларов помогал военнообязанным мужчинам.